رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة

الغربية - مصطفى عادل

انعقد اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أعضاء المجلس وجميع منسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما رحب رئيس الجامعة بالدكتور حاتم أمين وقدم له التهنئة لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيا ً له تحقيق مزيد من النجاح والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحوث والتصنيفات الدولية والبحث العلمي بالجامعة.