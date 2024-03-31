اليوم السابع
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رئيسة البيرو: سأمثل أمام النيابة فى أقرب وقت لأوضح موقفى من تهم الفساد

الأحد، 31 مارس 2024 03:40 م
رئيسة البيرو: سأمثل أمام النيابة فى أقرب وقت لأوضح موقفى من تهم الفساد دينا بولوارتى
فاطمة شوقى

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نددت رئيسة البيرو دينا بولوارتى بمداهمة السلطات لمنزلها ومكتبها وذلك فى إطار التحقيق بشبهات فساد متصلة بساعات فاخرة كانت ترتديها علنا دون أن تصرح عنها.

 

وقالت بولوارتى، سأمثل فى أقرب وقت أمام النيابة لتوضيح قضية الساعات، لطالما أوضحت أنى امرأة صادقة وإننى توليت المنصب بأيد نظيفة وبالتالى سأتقاعد من الرئاسة عام 2026، وأتمنى ألا يكون الأمر تحيزا أو تمييزا عنصريا.
ونددت رئيسة البيرو بالإجراء الذى اتخذ بحقها، مشددة على براءتها، قائلة إنها دخلت قصر الرئاسة وستغادره بكفين نظيفتين.


ولم توضح بولوارتى كيف حصلت على هذه الساعات، لكنها قالت إنها، ثمرة عملها، على حد وصفها.
يذكر أن التلفزيون المحلى بث وقائع للمداهمة التى نفذت فى عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعى العام، وبمشاركة نحو 40 عنصرا أمنيا.







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رئيسة بيرو

الشرطة




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