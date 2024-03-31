خيط الجريمة.. سجل المكالمات يكشف جريمة سائق قتل صديقه وقطع جثته

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

قاد سجل المكالمات الهاتفية، النيابة العامة لكشف لغز بلاغ حرره سائق يفيد بتغيب شقيقه لعدة أيام متواصلة، لافتا إلى اعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين وجود شبهة جنائية في واقعة التغيب.

عقب تقين الإجراءات وبتتيع دليل هاتف المجنى عليه وخيط سيره عن طريق جمع الكاميرات التي رصد أخر مكان لتواجده وسؤال شهود العيان ، تبين تردده على أحد أصدقائه، وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجني عليه بصحبته.

وأضاف المتهم خلال استجوايه، أن الامر تطور بينهما واصطحب "سكين" ووجه به طعنات متفرقة في جسده حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وأرشد عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية.