جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة جدول اختبار شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى .

ومن جانبه، شدد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى الإثنين 1/4 / 2024 بمادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية موعد الإمتحان الحصة الثالثة قبل الفسحة والحصة الخامسة بعد الفسحة، والثلاثاء 2/4/2024 الرياضيات والدراسات الاجتماعية موعد الإمتحان الحصة الثالثة قبل الفسحة والحصة الخامسة بعد الفسحة، والأربعاء 3/4/2024 العلوم والمهارات المهنية موعد الامتحان الحصة الثالثة قبل الفسحة والحصة الخامسة بعد الفسحة، والخميس 4/4/2024 اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات موعد الامتحان الحصة الثالثة بعد الفسحة والحصة الخامسة بعد الفسحة.

ومن أهم الضوابط المنظمة يطبق القرار 194 لسنة 2022 على الصفوف الأولى، ويطبق القرار 195 لسنة 2023 على الصفوف الرابع والخامس والسادس، ويسير اليوم الدراسى بإنتظام تام حسب المواعيد المقررة من مديرية التربية والتعليم تحت مسئولية مديرى المدارس والمتابعين خلال اليوم وزمن إختبار المادة حصة دراسة بالجدول المدرسى اليومى والإختبار في مقرر شهر مارس 2024 ويراعى توفيق أوضاع الجدول المدرسى من خلال لجنة عمل الجدول وحسب تعلميات مدير المدرسة دون أن تتأثر أنصبة المواد أو اى من مقرراتها حسب توزيع المنهج الوارد من الوزارة ويقوم بملاحظة التلاميذ خلال الأداء الإمتحانى معلم الحصة المحددة والإختبار تحت إشراف معلم المادة ويتم تحديد مستويات التلاميذ بدقة من خلال هذا الإختبار للإستدلال به لاحقا.