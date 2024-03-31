تفاصيل انطلاق الدورة الرمضانية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الدورة الرمضانية الأولي التي ينظمها التحالف بالمحافظة، وذلك بمشاركة فرق من مختلف الفئات والأعمار، بأحد الملاعب الرياضية بمدينة الغردقة.

من جانبه أكد وائل جاد منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن الدورة الرمضانية التي أطلقها التحالف تستهدف الشباب وقدامي اللاعبين بمدن المحافظة، مشيرا إلى أن الدورة يشارك بها عدد كبير من الفرق بمدينة الغردقة، لافتًا إلى أن الدورة بدأت بحماس كبير من المشاركين وهناك جوائز قيمة سيتم تقديمها للفرق الفائزة والمشاركة بالدورة الرمضانية.

كما أكد منسق التحالف بالبحر الأحمر، أنه سيتم تكريم اللاعبين المشاركين في احتفالية كبري سيتم تنظيمها في نهاية الدورة.

وأضاف جاد، أن الدورة الرمضانية التي ينظمها التحالف الوطني بمحافظة البحر الأحمر، استقبلت فرقًا مختلفة منذ الإعلان عنها وتم التجهيز لها مسبقًا وتوفير مناخ مناسب للاعبين والمشاركين.

كما أكد أن المشاركين أبدوا تقديرهم واعجابهم بطريقة تنظيم الدورة والتجهيزات الخاصة بها، واستطرد منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر أنه من المقرر تنظيم حفل إفطار جماعي ضخم للأسر بشاطئ العائلات التابع لمحافظة البحر الأحمر بوسط مدينة الغردقة غدًا الاثنين بحضور مجتمعي كبير.



الدورة الرمضانية فى الغردقة تنظيم التحالف الوطنى



الدورة الرمضانية فى الغردقة تنظيم التحالف الوطنى



الدورة الرمضانية فى الغردقة تنظيم التحالف الوطنى