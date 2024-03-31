تعرف على حالات إسقاط الحضانة عن الأم.. القانون يوضح

كتب أحمد حسنى

حضانة الأم لطفلها من الأمور الشائكة، والبعض من السيدات يقعن في بعض الحالات التي تكلفهن فقدان حضانة أطفالهن، فما هي هذه الحالات؟

وتتلخص حالات إسقاط الحضانة عن الأم في:

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.



2.زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3.امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

4.أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5.أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.

6.بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.