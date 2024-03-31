تشييع جثمان والد الكابتن طارق السيد نجم الزمالك فى المنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

شيع طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، جنازة والده، بحضور المئات من أهالي قريته قرية بنى صامت شرق النيل التابعة لمركز بنى مزار شمال المنيا، من مسقط رأسه بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا.

وكان توفى والد نجم الزمالك الأسبق، طارق السيد، مساء أمس السبت، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الماضية.

ونشر أسامة حسن لاعب الزمالك الأسبق، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "البقاء لله انتقل إلى رحمة الله والد كابتن طارق السيد.

وانتشرت برقيات العزاء والنعى علي جروبات محافظة المنيا، ناعيين ابن بلدهم اللاعب طارق السيد وجاءت منشورات النعى: إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي الي رحمة الله تعالى المرحوم الحاج سيد عبد الحميد والد كلا من الكابتن طارق السيد وشريف سيد والكابتن عبد الحميد سيد عبد الحميد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وسبحان الحي الذي لا يموت وانا لله وانا اليه راجعون.



جانب من تشييع الجثمان (2)



جانب من تشييع الجثمان (3)