اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بمناسبة عيد الفطر المبارك..

بيت الزكاة والصدقات يصرف 500 جنيه لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل غدًا

الأحد، 31 مارس 2024 12:44 م
بيت الزكاة والصدقات يصرف 500 جنيه لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل غدًا الإعانة الشهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمةالأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

أعلن«بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد الموافق 31 من مارس 2024م، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر أبريل 2024م غدًا الإثنين من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) الذي يعتبر أحد أهم البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

 







بيت الزكاة والصدقات

الازهر الشريف

عيد الفطر

منحة عيد الفطر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة