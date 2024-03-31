بوتين يوقع مرسوما باستدعاء 150 ألف شخص للخدمة العسكرية خلال حملة الربيع

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما اليوم الأحد، بشأن استدعاء 150 ألف شخص للخدمة العسكرية في روسيا، خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 15 يوليو المقبلين، وذلك في إطار حملة التجنيد العسكري الروتينية في فصل الربيع.

وأوضح المرسوم بحسب الرئاسة الروسية، أنه يتم التجنيد للخدمة العسكرية لمواطني روسيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو 2024 بإجمالي 150 ألف شخص.

وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للحكومة والسلطات الإقليمية ومراكز التجنيد بضمان تنفيذ ما ورد في المرسوم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.