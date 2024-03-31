بدء موسم توريد القمح بسعر 2000 جنيه للإردب فى دمياط 15 أبريل

دمياط معتز الشربيني

تفقد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زراعات القمح، لمتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، والتى وجدت بحالة جيدة، حيث طور النضج وتبشر بإنتاجية عالية هذا العام وتنبه بضرورة التواصل مع المزارعين للتوعية بالاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد.

وأكد وكيل زراعة دمياط، أن موسم توريد القمح يبدأ اعتبارا من 15 أبريل، حتى 15 أغسطس 2024، وأن سعر التوريد للقمح المحلى هذا الموسم بسعر 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قُيَرآطِ.

وأوضح أن الأصناف المنزرعة هذا العام طبقا للسياسة الصنفية من الأصناف هى جيزة 171،وسخا 95 ، وسدس 14، ومصر 3.

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط زراعات البطاطس ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية والتى وجدت بحالة جيدة وتنبة بضرورة التواصل مع المزارعين وتنفيذ التوصيات الفنية المقررة خاصة فى تلك الفترة من عمر النبات.