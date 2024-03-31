اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بابا الفاتيكان يزور إندونيسيا خلال سبتمبر المقبل

الأحد، 31 مارس 2024 03:00 م
بابا الفاتيكان يزور إندونيسيا خلال سبتمبر المقبل البابا فرانسيس
أ ش أ

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قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت شوليل كوماس إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان سيزور إندونيسيا في 3 سبتمبر المقبل.


ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن كوماس قوله - في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد - "إن سلطة الفاتيكان أخطرت الحكومة الإندونيسية بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية"، مضيفا "أن الزيارة بالفعل شرف للأمة الإندونيسية".


ولفت كوماس إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كان ينتظر قدوم البابا فرانسيس إلى إندونيسيا.. مشيرا إلى أنه سلم شخصيا رسالة ويدودو إلى البابا فرانسيس في 8 يونيو 2022، يدعوه فيها لزيارة إندونيسيا.


وقال "بعد عامين تقريبا من الانتظار، سيزور البابا فرانسيس أخيرا إندونيسيا. أعتقد أن هذه ستكون لحظة خاصة، لاسيما لجميع الكاثوليك".


وأعرب عن أمله في أن يلاحظ البابا فرانسيس شخصيا ويختبر التنوع الثقافي والوئام الديني بين مختلف الأديان في إندونيسيا خلال زيارته القادمة.







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إندونيسيا

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بابا الفاتيكان




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