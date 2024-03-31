انتداب الطبيب الشرعى لكشف ملابسات مقتل سائق وإشعال النيران بجثته فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالقاهرة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة سائق لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتي تشمل العمر والطول والسن والملابس التي يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل سائق واشعال النار بجثته لإخفاء معالم الجريمة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان " لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمنطقة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على إثرها بالإتفاق مع الثانى على إستدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، والإستيلاء على مفتاح شقة المجنى عليه - هاتفى محمول والتوجه لمسكن المجنى عليه وسرقة بعض المتعلقات الشخصية - فرد محلى وإستعانا بـ إحدى الفتيات "صديقة أحدهما" لنقل الجثمان فقاموا بالإتصال بسائق تروسيكل "حسن النية" بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران بها.. وأرشدوا عن المسروقات والسلاح النارى لدى أحد الأشخاص- مقيم بالعمرانية تم ضبطه والسلاح النارى.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .