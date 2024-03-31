اليوم السابع
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للتأكد من كونها مخدرات..

النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش بالمرج

الأحد، 31 مارس 2024 08:00 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش بالمرج حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المرج، وذلك للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث اعترف المتهم بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها.

البداية كانت بضبط عاطل له معلومات جنائية مسجل خطر، بمنطقة المرج، حيث عثر بحوزته على 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كان ينوى توزيعها وترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

 







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