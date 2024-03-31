المدارس تعقد امتحانات منتصف الترم الثانى لطلاب مدارس المتفوقين.. صور

كتب محمود طه حسين

عقدت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث شهدت الامتحانات هدوء وانتظام وحضور للطلاب بشكل كبير، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والجيولوجيا والتربية الدينية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بداية من الأسبوع الماضى وتستمر حتى الأسبوع الجارى لتقييم الطلبة فى منهج شهر مارس الجارى.

يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبل الاثنين الماضى، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تربطها علاقة استراتيجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مشيرا إلى أوجه التعاون بين الجانبين فى عدة محاور، منها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، والتى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مؤكدا حرص الوزارة على التوسع في هذه المدارس خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنها تعد من النقاط المضيئة فى التعليم المصرى، لما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحى الشخصية للطلاب.



وناقش اللقاء سبل التوسع في النموذج التعليمي لمدارس STEM، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم هذا النموذج بشكل استراتيجي لتقديم نموذج فعال لمدارس STEM من خلال معامل متطورة خاصة للمدارس التي سيتم افتتاحها قريبًا، حيث أعرب الجانب الأمريكي عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستوى المحلي والدولي.



الامتحانات



امتحانات شهر مارس



امتحانات منتصف الترم الدراسي الثاني



امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني