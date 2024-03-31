المؤبد لعاطل انتحل صفة شقيقة لمدة 23 سنة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.ال.ع" عاطل، بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10482 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

تبين من التحقيقات إلى قيام المتهم " ع.ال.ع" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك في تزوير معنويا في محررات أميرية وهي عدد 4 استمارات استخراج بطاقة تحقيق شخصية في الأعوام 2001 و 2009 و 2018 و 2023, وذلك بعد أن جعل واقعة التزوير واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين بتحريرهم منتحلا شخصية شقيقة المجني عليه " ص.ال.ع" ، وكذلك التزوير في محرر رسمي هو قيد ميلاد نجله، بأن سجله على الاسم المزور في بطاقة الرقم القومي، واشترك في تزوير محررات رسمية وثائق زواجه وطلاقه لكل من " س.م.ح" و " ع.ن.م" ، كما اشترك في التزوير في ارتكاب تزوير البرنت التأميني الذي استخدمه في تقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم حضر إلى شقيقة وطلب منه بعض الأوراق الخاصة به لتقديمها لإحدى الجهات الخيرية لصرف مبالغ شهرية له، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم باستخدام تلك الأوراق في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل كافة بياناته والتعامل أمام الجهات الحكومية، وأنه اكتشف الواقعة حال قيامة باستخراج بطاقة رقم قومي، إلى أنه فوجئ أنه تم استصدار بطاقة من فترة قريبة بها كافة بياناته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



