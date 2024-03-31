القابضة للكهرباء توجه بوقف التركيبات العشوائية للعدادات وضرورة تسجيل البيانات

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت بوقف التركيبات العشوائية للمشتركين وضرورة الالتزام بتسجيل البيانات بشكل دقيق، كاشفا أن هذا القرار جاء بعد أن تلقت الشركة القابضة شكاوى من عدد من المواطنين بسبب عدم تمكنهم من تركيب عداد الكهرباء لهم رغم سداد كافة الرسوم بعدد من شركات توزيع الكهرباء وفى مقدمتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة تدرس تعميم تجربة تركيب العدادات بواسطة شركة شعاع بشمال القاهرة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية يونيو المقبل، موضحا أنه تم إطلاق تطبيق إلكترونى خاص بتركيب العدادات ليتم تسجيل بيانات المشتركين والعدادات أولا بأول فى نفس لحظة تركيب العداد.

وأضاف المصدر، أن التسجيل الإلكترونى لبيانات العداد يضمن لشركة توزيع الكهرباء متابعة المشترك وانتظام عمليات الشحن آليًا وبالتالى خفض نسبة الفقد بالشبكة وتقليل حجم الخسائر المالية التى تتعرض لها الشركة القابضة لكهرباء مصر، خاصة وأن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية فى بعض شركات توزيع الكهرباء فى تزايد مستمر وخاصة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، موضحًا أن هناك بعض المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة تجاوز نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى بها الـ47% نتيجة الاعتماد على تركيب العدادات بشكل عشوائى دون تسجيل البيانات.