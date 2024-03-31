"الغذاء والدواء" الأمريكية تصدر تنبيها بشأن مضخات قلب مرتبطة بتسجيل 49 وفاة

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أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا من الدرجة الأولى، وهو أعلى مستوى تنبيه، لمضخات القلب التي تم ربطها بـ 49 حالة وفاة.



وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تُستخدم مضخات القلب إمبيلا لدعم ضخ الدم على المدى القصير في غرف بطينات القلب أثناء الإجراءات الطبية أو بعد نوبة قلبية حادة.



وتتأثر مضخات إمبيلا لأن "قسطرة المضخة قد تثقب (تقطع) جدار البطين الأيسر في القلب". وقد حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من المخاطر ونصحت الشركة العملاء بمراجعة التعليمات الجديدة.



وجاء في التعليمات التي نشرت على موقع الإدارة الإلكتروني "أثناء العمليات، يمكن لجهاز الإمبيلا أن يخترق جدار البطين الأيسر. إن استخدام مضخات إمبيلا المتضررة قد يسبب عواقب صحية ضارة خطيرة، بما في ذلك ثقب البطين الأيسر بسبب تمزق الجدار الحر وارتفاع ضغط الدم ونقص تدفق الدم والوفاة".



وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 129 إصابة خطيرة و49 حالة وفاة.



تم استخدام المضخات في الفترة من 10 أكتوبر 2021 إلى 10 أكتوبر 2023. وتم استدعاء أكثر من 66000 جهاز في الولايات المتحدة بعد أن أرسلت إحدى الشركات خطاب تصحيح طبيا عاجلا لجميع العملاء المتضررين.