العشر الأواخر.. المساجد امتلأت وصلاة بالشوارع في القليوبية.. بث مباشر

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لصلاة التراويح بمسجد ناصر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وذلك في اليوم الحادي والعشرون من أيام شهر رمضان الكريم، وثاني ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وتوافد المئات من أهالي المدينة لصلاة التراويح بأحد أكبر المساجد وأقدمها، والذي امتلأ عن آخره ولجأ بعض المصلين لأداء صلاة التراويح بحديقة المسجد.

وأمًّ المصلين في الصلاة الشيخ أنور غنام إمام مسجد ناصر ببنها، والذي قدم دعاء أبكي الحضور من المصلين بالإضافة الدعاء للأخوة الفلسطينيين، والدعاء لمصر، من جمال وحلاوة الصوت الذي حباه به رب العباد.



المسجد ممتلئ بالمصلين



المسجد من الخارج