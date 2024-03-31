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العشر الأواخر.. المساجد امتلأت وصلاة بالشوارع في القليوبية.. بث مباشر

الأحد، 31 مارس 2024 09:36 م
العشر الأواخر.. المساجد امتلأت وصلاة بالشوارع في القليوبية.. بث مباشر صلاة التراويح
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لصلاة التراويح بمسجد ناصر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وذلك في اليوم الحادي والعشرون من أيام شهر رمضان الكريم، وثاني ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وتوافد المئات من أهالي المدينة لصلاة التراويح بأحد أكبر المساجد وأقدمها، والذي امتلأ عن آخره ولجأ بعض المصلين لأداء صلاة التراويح بحديقة المسجد.

وأمًّ المصلين في الصلاة الشيخ أنور غنام إمام مسجد ناصر ببنها، والذي قدم دعاء أبكي الحضور من المصلين بالإضافة الدعاء للأخوة الفلسطينيين، والدعاء لمصر، من جمال وحلاوة الصوت الذي حباه به رب العباد.

 

المسجد ممتلأ بالمصلين
المسجد ممتلئ بالمصلين

 

المسجد من الخارج
المسجد من الخارج

 

صلاة التراويح
صلاة التراويح

 







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