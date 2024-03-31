العثور على جثمان طفل توفى غرقا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثمان توفى غرقا بترعة النعناعية منذ عدة أيام بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثمان توفى غرقا بترعة النعناعية منذ عدة أيام بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.