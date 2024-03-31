اليوم السابع
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العثور على جثمان طفل توفى غرقا فى المنوفية

الأحد، 31 مارس 2024 06:56 م
العثور على جثمان طفل توفى غرقا فى المنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثمان توفى غرقا بترعة النعناعية منذ عدة أيام بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثمان توفى غرقا بترعة النعناعية منذ عدة أيام بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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