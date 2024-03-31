السجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بحجز وتعذيب شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه "ا.ع" وتعذيبه وسرقة مبالغ مالية منه وهاتفه المحمول بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالقبض على المجنى عليه بدون وجه حق واعتراض طريقه حاملين الأسلحة النارية واصطحابه داخل توك توك بالقوة إلى أحد الأماكن البعيدة والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه، كما قاموا بسرقة المبلغ المالى وهاتفه المحمول وإحراز أسلحة نارية وعصا شوم.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين ووجهت اليهم النيابة تهمة ضرب وحجز المجنى عليه، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.