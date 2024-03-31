الرئيس الإندونيسى يبدأ زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 3 أيام

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بدأ برابوو سوبيانتو الرئيس المنتخب لجمهورية إندونيسيا والرئيس العام لحزب حركة إندونيسيا الكبرى، زيارة رسمية إلى بكين تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.



وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الأحد، أن الرئيس شي سيجري محادثات مع الرئيس سوبيانتو، حيث سيتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشارت الشبكة إلى أن زيارة الرئيس سوبيانتو إلى الصين، والتي تعد الأولى منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت في شهر فبراير الماضي، تعكس أهمية العلاقات الصينية- الإندونيسية.



وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن تعزز هذه الزيارة الصداقة بين البلدين وتعمق تعاونهما الاستراتيجي، وفقا للشبكة الصينية.