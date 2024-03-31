البورصة: تنفيذ صفقة على شركة دار المعمار للمقاولات بقيمة 42 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة دار المعمار للمقاولات والمشروعات خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 7 آلاف سهم بقيمة 42 مليون جنيه، وصفقتين على شركة لافيردى مصر للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى بحجم تداول 25.5 ألف سهم بقيمة 10.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.044 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 39 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 479 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.59%، والعرب على 7.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.4 مليون جنيه، 226.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 90.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 79.7 مليون جنيه، 75.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 32830 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8767 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 7212 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة.