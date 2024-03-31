البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل تراجعها وسط تداولات ضعيفة

كتب ـ هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 27146 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 33002 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 11562 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 6325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 8947 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 7334 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وديحيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعبوات الطبية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجي بي كوربوريشن.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 2000 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومصر لصناعة الكيماويات، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 22.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، 3025 سهم، 200 ألف سهم، 135 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1982 سهم، 100.2 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 13 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 4 آلاف سهم.

كما أعلنت شركات إيه كابيتال القابضة، وبايونيرز للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، عدد 225.1 ألف سهم خزينة للأولى، 800 ألف سهم خزينة، 100 ألف سهم، خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

في سياق آخر، أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة أسمنت سيناء، مبيعات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 82.89%، وبلغ صافي الخسارة 121.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 330.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 63.23%.

وحققت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 11%، وبلغ صافي الخسائر 33.3 مليون جنيه مقارنة مع 32 مليون جنيه بنسبة انخفاض 4%.

وحققت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، إيرادات بلغت 116.6 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 64.5 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الخسائر 8 ملايين جنيه مقارنة مع 4.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته حققت شركات العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الأولى صافي الربح بعد الضريبة 132.5 مليون جنيه، والثانية 76.3 مليون جنيه، والثالثة 2.8 مليون جنيه.