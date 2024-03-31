البحرين ترحب بتدابير العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة

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أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالتدابير الاحترازية الإضافية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ورفع قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة، وذلك بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.



وحثت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، - المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع لتخفيف معاناتهم من ظروف معيشية كارثية، وحماية المدنيين، ومنع تهجيرهم قسريًا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار.