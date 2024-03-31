اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من جنين واليامون

الأحد، 31 مارس 2024 10:21 ص
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من جنين واليامون الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مدينة جنين وبلدة اليامون.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت في العوجا، الشاب محمد محمود السعدي من الحي الشرقي في جنين، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار في الأغوار الأسبوع الماضي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد تحسين أبو عبيد من بلدة اليامون عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته .

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات كفراعي، وكفيرت، وكفرقود، والهاشمية، والسيلة الحارثية، ورمانة، وزبوبا، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة.







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