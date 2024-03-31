الإسرائيليون يهددون بحرق تل أبيب.. ومظاهرات حاشدة للمطالبة بإقالة الحكومة

كتب عبد الوهاب الجندى

احتشد آلاف الإسرائيليين اليوم الأحد، في محيط المقار الحكومية في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، والكنيست للمطالبة بإعادة الأسرى وإقالة الحكومة.



وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان إنه رفعت حالة التأهب استعدادا لمظاهرات عائلات الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وفي الساعة الأخيرة قامت الشرطة بصد وتفريق المتظاهرين بالقوة، واعتقال اثنين، وقد هديد أهالي الأسرى بحرق إسرائيل إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وتقول الفصائل الفلسطينية، إن حكومة نتنياهو ترفض وتماطل في تنفيذ تبادل الأسرى والرهائن.