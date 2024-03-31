الأوقاف تسلم محافظة القاهرة صكوك 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كتب سيد الخلفاوى

سلمت وزارة الأوقاف، محافظة القاهرة صكوك 5 أطنان من اللحوم الطازجة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين بمشاركة كافة أجهزة الدولة



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة .

وكانت وزارة الأوقاف، اعلنت انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام 2024 م ، من أول أيام رمضان مع تخصيص جزء منه لأهل غزة بقيمة 400 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.