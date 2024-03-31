الأجهزة الأمنية بالبحيرة تكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة داخل أحد المصارف

البحيرة -ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة فى نهاية العقد الخامس من العمر، داخل أحد المصارف المائية بمركز كوم حمادة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ونجلتها، بسبب رفضها بيع قطعة أرض من أجل سداد ديون نجلتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم احالتهما إلى النيابة العامة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد فى المواعيد القانونية.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين عثور الأهالى بقرية الزعفران التابعة لمركز كوم حمادة على جثة" س .ال " 58عاما، داخل شوال ملقاه بأحد المصارف المائية فى ظروف غامضة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.