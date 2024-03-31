اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعتقال ثلاثة أشخاص في داغستان خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

الأحد، 31 مارس 2024 01:30 م
اعتقال ثلاثة أشخاص في داغستان خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية الشرطة الروسية
أ ش أ

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اعتقلت السلطات الروسية اليوم الأحد ثلاثة أشخاص في جمهورية داغستان الروسية، خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية.


وذكر بيان للجنة الروسية لمكافحة الإرهاب - في بيان اليوم - أنه خلال عملية مكافحة الإرهاب، التي تم تنفيذها اليوم في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك بجمهورية داغستان، اعتقلت السلطات الأمنية ثلاثة مجرمين كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية.


وأضاف البيان "أنه تم العثور على أسلحة آلية وذخائر وعبوة ناسفة مع هؤلاء الإرهابيين خلال عمليات التفتيش".. مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو خسائر في صفوف أفراد إنفاذ القانون خلال عملية مكافحة الإرهاب في داغستان.







روسيا

جمهورية داغستان

الإرهاب فى روسيا

هجوم كروكس




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