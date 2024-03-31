اعتقال ثلاثة أشخاص في داغستان خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

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اعتقلت السلطات الروسية اليوم الأحد ثلاثة أشخاص في جمهورية داغستان الروسية، خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية.



وذكر بيان للجنة الروسية لمكافحة الإرهاب - في بيان اليوم - أنه خلال عملية مكافحة الإرهاب، التي تم تنفيذها اليوم في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك بجمهورية داغستان، اعتقلت السلطات الأمنية ثلاثة مجرمين كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية.



وأضاف البيان "أنه تم العثور على أسلحة آلية وذخائر وعبوة ناسفة مع هؤلاء الإرهابيين خلال عمليات التفتيش".. مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو خسائر في صفوف أفراد إنفاذ القانون خلال عملية مكافحة الإرهاب في داغستان.