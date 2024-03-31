إنشاء جسرين لغلق ترعة السويس للبدء فى الإجراءات الفنية لعلاج الجسر المنهار

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا على مدار اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة فايد وأبو صوير، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومديرية الري والموارد المائية، وكافة الجهات المعنية للتعامل مع انهيار جسر ببر أيمن ترعة السويس بعزبة الكوبانية نطاق قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأوضح "عصام"، أنه تم الانتهاء من عمل جسرين بعرض ترعة السويس لغلق الترعة ومحاصرة المنطقة المتضررة من انهيار الجسر، بالتعاون بين مديرية الطرق والنقل والوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية؛ تمهيدًا لقيام وزارة الري والموارد المائية بعلاج الجسر بالطرق الفنية اللازمة.

علاوة على سحب المياه من المنطقة المحيطة بالجسر المنهار، للحفاظ على المنازل المجاورة وحياة المواطنين.

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود الوحدات المحلية بالمحافظة، مديرية الطرق والنقل، والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، الجهات الأمنية، الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث.

وأكد وصول كافة الإمدادات اللازمة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لمساعدة المواطنين في التغلب على آثار الحادث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لمديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم الدعم الفوري لعدد الأسر المتضررة من حادث انهيار جسر بعزبة الكوبانية، بقرية عين غصين، والبالغ عددها 120 أسرة طبقًا للحصر الأوَّلي الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي، على أن تستمر عملية تقديم المساعدات من المديرية لحين انتهاء الأزمة.



وكان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية صباح اليوم، بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور وجَّه بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.

كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

وتوجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

وقامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع بـ 20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك 5 طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر وأعدادهم و تقديم الدعم الفوري لهم.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن حدوث قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو 10.00 بطول 20 متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأضافت الوزارة أنه على الفور وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الداخلية ووزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.

وكلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، و المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، و مسئولى الرى بالاسماعيلية بالوجه إلى الموقع للمتابعة واتخاذ كل التدابير اللازمة.



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