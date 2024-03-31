اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمحور المركزى فى الجيزة

الأحد، 31 مارس 2024 02:00 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمحور المركزى فى الجيزة اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أعلى المحور المركزى فى الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


 







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