اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

الأحد، 31 مارس 2024 12:41 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

 

 







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