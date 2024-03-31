اليوم السابع
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إشارة مرور.. تعرف على غرامة السير بدون تراخيص بالطرق

الأحد، 31 مارس 2024 06:00 م
إشارة مرور.. تعرف على غرامة السير بدون تراخيص بالطرق المرور، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عاقب قانون المرور، أصحاب التراخيص بتوقيع غرامة مالية عليهم حيث إنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.

وحدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.

وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.

 







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