اليوم السابع
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إحالة تشكيل عصابى تخصص فى فرض السيطرة على المزارع بالشيخ زايد للمحاكمة

الأحد، 31 مارس 2024 10:57 ص
إحالة تشكيل عصابى تخصص فى فرض السيطرة على المزارع بالشيخ زايد للمحاكمة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة بالجيزة  في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية بمنطقة الشيخ زايد،
بالانتقال والفحص وسؤال كل من مالك مزرعة، محامية "وكيلة عن مالك مزرعة آخرى"، وخفير قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الاستيلاء على الأرض عنوة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع.


 







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