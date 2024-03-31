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أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة ضد المرافق تهدف لاستنزاف قوتنا

الأحد، 31 مارس 2024 05:00 ص
أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة ضد المرافق تهدف لاستنزاف قوتنا زيلينسكى
أحمد علوى

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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الهجمات الروسية الأخيرة على المرافق في أوكرانيا "تهدف لاستنزاف قوة أوكرانيا".


وأضاف زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" أنه من أجل ذلك "أرسلنا الإشارات اللازمة والطلبات الملموسة إلى جميع شركائنا الذين لديهم أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ اللازمة".


ودعا الرئيس الأوكراني الدول الغربية الحليفة إلى مده بهذه الأنظمة الدفاعية قائلاً "إن أمريكا وأوروبا وغيرهما من الشركاء جميعهم يعرفون على وجه التحديد ما نحتاج إليه، ويدركون جميعاً مدى أهمية مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هذه الضربات في الوقت الحالي".


وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده تحاول "إعادة تشغيل مؤسسات الدولة" في الوقت الراهن على الرغم من الأحداث الأخيرة.







اوكرانيا

الحرب الروسية

الرئيس الاوكرانى

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