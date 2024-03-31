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أقدم مكوجى إيد فى قنا: براعى كل الناس ومتمسك بهمنة أجدادى.. فيديو

الأحد، 31 مارس 2024 08:00 ص
أقدم مكوجى إيد فى قنا: براعى كل الناس ومتمسك بهمنة أجدادى.. فيديو عبد النور رمزي
قنا صابر سعيد

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أجرى تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مع أقدم محل لمكوة اليد في محافظة قنا والتي يزيد عمر المحل عن 100 عام.

قال عبد النور رمزي، إنه ورث مهنة الكي من والده الذي عمل فيها، فمن عمر 19 عاما بدأ رحلته معها ولم يعرف حرفة غيرها.

وأوضح عبد النور، أن المكوة تحتاج إلى وضعها على النار لمدة 15 دقيقة وذلك على شعلة بوتاجاز، ثم البدء في الكي ويختلف القماش الصوف عن القماش الصيفي.

وأشار عبد النور رمزي، إلي أن الأسعار تبدأ من 3 جنيهات للقطعة وتصل إلي 7 جنيهات حسل نوع القماش، كما أنه يفضل المكواة اليد عن الكهرباء والحديثة وذلك لجودتها في الكي.







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اخبار قنا




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