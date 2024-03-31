أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 31 مارس 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3085 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3526 جنيها.

عيار 21 يسجل 3085 جنيها.

عيار 18 يسجل 2644 جنيها.

عيار 14 يسجل 2057 جنيها.

الجنيه الذهب 24680 جنيها.



البورصة العالمية للذهب

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 دولار للأونصة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته عند 2233 دولار للأونصة و خلال شهر مارس ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف ليسجل ارتفاع بنسبة 9.2%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.

الارتفاع الكبير في مستويات الذهب جاء بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل بداية العطلة في الأسواق المالية، ليندفع المستثمرين والمحافظ المالية إلى تأمين استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن تحسباً لأية تطورات قد تحدث خلال فترة العطلة.

