أسرع واحد بيعمل بسكويت العيد فى مصر.. 50 صاجا فى الساعة.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

مع قرب دخول عيد الفطر المبارك، التقى تلفزيون "اليوم السابع"، "صلاح شحاتة" صانع بسكويت العيد والذي يعد من أمهر وأسرع صنايعى بسكويت العيد فى محافظة الشرقية.

ويقول "صلاح سعيد شحاتة" من أبناء قرية شبرا النخلة التابعة لمحافظة الشرقية، إنه يعمل فى تصنيع بسكويت العيد منذ اكثر من 15 عاما، وأن هذه الصنعة تحتاج إلى المهارة واليقظة للتعامل مع الماكينة أثناء تقطيع البسكويت أحجام، وأصبح يتفادى مخاطر الماكينة بحكم الخبرة الطويلة.

متابعا: أنه يستطيع إعداد من 45 إلى 50 صاجا فى الساعة الواحدة والذى يساعده فى ذلك سهولة ولين العجينة وأن السر فى تصنيع البسكويت بشكل مقرمش هو إضافة نوع السمنة الفيرنا، وأنه يتحكم فى رسم نوعية البسكويت حسب طلب كل سيده هناك سيدات تحب رسمة النجمة أو الموزة أو الشكل العادى، حسب كل مناسبة لديها والبعض تفضل الشكل العادى فى عيد الفطر، ورسمة الموزة فى الأفراح، وخاصة أن أغلب الأرياف تعد البسكويت وتقدمه فى الأفراح.



صانع بسكويت العيد (2)