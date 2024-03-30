اليوم السابع
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5 حالات تحتفظ فيها أم الأطفال بمنزل الزوجية

السبت، 30 مارس 2024 03:30 ص
5 حالات تحتفظ فيها أم الأطفال بمنزل الزوجية محكمة الأسرة -أرشيفية
كتب أحمد حسني

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منزل الزوجية أحد الأمور القانونية الشائكة التي تشهد تنازعا كبيرا بين الزوج والزوجة في محاكم الأسرة، و يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية.

ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقاً للقانون.

1-أن تكون الزوجة حاضنة شرعاً.

2-عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.

3-عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلاً على الاستمرار فى عش الزوجية.

4-عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.

5-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.







محكمة الاسرة

الشقة من حق الزوجة

القانون المصرى

عش الزوجية




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