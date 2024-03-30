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وزير خارجية فرنسا: نعارض أى عمل عسكرى فى رفح الفلسطينية

السبت، 30 مارس 2024 05:11 م
وزير خارجية فرنسا: نعارض أى عمل عسكرى فى رفح الفلسطينية ستيفان سيجورنيه
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية الفرنسى ستيفان سيجورنيه أن زيارته للقاهرة تطرقت لسبل العمل المشترك من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي في غزة، مؤكدا معارضة بلاده لأى عمل عسكرى فى رفح الفلسطينية وهذا ما طالب به مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار.

ودعا وزير خارجية فرنسا فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرى خارجية مصر والأردن في قصر التحرير إلى ضرورة المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن بدون شروط.


وصف وزير خارجية فرنسا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بالمخالف للقانون الدولي، لافتا إلى أن بلاده تفكر في اتخاذ تدابير إضافية ضد المستوطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن أي مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستوقع خسائر كبيرة.







ستيفان سيجورنيه

رفح

غزة

حرب غزة

فلسطين

سامح شكرى



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