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وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة وجود حراك دولى لفرض عقوبات على إسرائيل

السبت، 30 مارس 2024 05:13 م
وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة وجود حراك دولى لفرض عقوبات على إسرائيل وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى وجود توافق بشأن قضايا أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإدخال المساعدات، داعياً إسرائيل لأن تواجه نتائج ما تقوم به وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف انتهاكاتها فى غزة.


وأشار الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية مصر وفرنسا في قصر التحرير إلى أهمية وجود حراكا دوليا حقيقيا وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها.

شدد وزير الخارجية الأردنى على ضرورة وقف تزويد إسرائيل بالسلاح لوقف العدوان على قطاع غزة، موضحا ان إسرائيل تريد قتل الجهة الوحيدة التى تعمل على وقف المجاعة في غزة من خلال استهداف الأونروا.







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