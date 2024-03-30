وزير الزراعة: رفع القيود الفنية المفروضة على الصادرات الزراعية المصرية

كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت فى إزالة كل التحديات والعقبات التى تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، حيث مع اهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذات جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

أضاف الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى هذا الشأن، اسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى والإتحاد الأوروبى على صادراتنا من من بعض السلع.

كما نجحنا أيضاً فى رفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء الزامية ارفاق شهادة المطابقة التى كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.

واضاف وزير الزراعة انه تم أيضاً فى وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى مثل "الموالح – الفراولة – العنب".