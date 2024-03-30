وزراء ورؤساء الجامعات يشاركون فى صلاة الجنازة على شقيق وزير التعليم العالى

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التعليم وعدد من ممثلى الوزراء ومجلس الوزراء فى حضور صلاة الجنازة بمسجد النور بالعباسية، على شقيق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، كما شارك قيادات وزارة الصحة وقيادات وزارة التعليم العالى ورؤساء القطاعات، وعدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ومنهم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشرقاوى مساعد وزير التعليم العالى والدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى والسيد عطا مستشار الوزير والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى .

وكان قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدورى المقرر انعقاده اليوم برحاب جامعة عين شمس، وذلك لوفاة الدكتورعاشور أحمد عاشور أحمد شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يعقد الاجتماع غدا الأحد فى جامعة عين شمس .

وتوفى الدكتورعاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة.



رؤساء الجامعات خلال صلاة الجنازة



وزير التعليم العالى يتلقى العزاء فى وفاة شقيقه