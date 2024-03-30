وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا يعقدون مباحثات حوّل الوضع فى غزة

كتب أحمد جمعة

يعقد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس .

وعقد وزير الخارجية سامح شكري، السبت، في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، جلسة مباحثات مغلقة مع وزير خارجية فرنسا، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة اكس.

ثمن السفير أحمد أبو زيد علاقات الصداقة الاستراتيجية مع فرنسا وتطلع مصر للارتقاء بها لآفاق أرحب، موضحا أن الوزيران أكدا حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الانسانية في غزة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك بين بين وزراء خارجية ومصر والأردن وفرنسا في قصر التحرير وسط العاصمة، عصر اليوم، للتطرق لتطورات الأوضاع في غزة وسبل الدفع نحو وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.