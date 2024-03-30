ننشر مواقيت الصلاة السبت 30/3/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 31: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 22: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م