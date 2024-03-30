اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 03:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

نصائح لتجنب مضاعفات أدوية السرطان من مسلسل بدون سابق إنذار

السبت، 30 مارس 2024 02:00 م
نصائح لتجنب مضاعفات أدوية السرطان من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناولت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين مرض سرطان الدم بعد إصابة الابن به وخضوعه لعدد كبير من التحاليل والفحوصات الطبية.

مسلسل بدون سابق إنذار أحد مسلسلات الشركة المتحدة ضمن سباق رمضان الدرامى 2024، الذى يتناول مشكلة صحية قد تصيب الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال دون أن يدرى الآباء، وهى سرطان الدم الذى يتم اكتشافه بالصدفة في كثير من الأحيان.

إذا كنت تتلقى العلاج الكيميائي كجزء من علاج السرطان، فمن المحتمل أنك تعلمت بالفعل بعض الحيل لتسهيل التجربة.
ولكن هل هناك أي شيء لا يجب عليك فعله أثناء خضوعك للعلاج الكيميائي؟ وهل هناك أي شيء يجب أن تحاول تجنبه؟ إليك ما تريد أن يعرفه المرضى في علاج السرطان وفقا لموقع highfocuscenters

1. لا تأكل اللحوم النيئة أو المأكولات البحرية

تناول المواد الحيوانية غير المطبوخة في أي وقت يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا والإشريكية القولونية وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، ويكون خطر الإصابة بالعدوى أكبر عندما تخضع لعلاج السرطان، لأن الأدوية المستخدمة لعلاجه يمكن أن تثبط جهاز المناعة .

ولحسن الحظ، تقتل الحرارة العديد من مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية والتي يمكن أن تصيبنا بالمرض.
بالنسبة للعديد من المرضى، يُسمح بتناول الخضار والفواكه غير المطبوخة، طالما أنها مغسولة، ولكن إذا كنت تخضع لعلاج كيميائي مكثف، مثل سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية ، فقد يُطلب منك أيضًا تجنب المنتجات الخام

2. تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية لعلاج السرطان

يمكن للأطعمة الصلبة والحارة والحمضية أن تؤدي إلى تفاقم تقرحات الفم التي تكون أحيانًا أحد الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، لذلك، قد ترغب في تخطي هذه الأنواع من الأطعمة أثناء العلاج.

يتفاعل الجريب فروت على وجه الخصوص مع الكثير من الأشياء المختلفة، بما في ذلك بعض الأدوية، لذا من الجيد دائمًا تجنبه، لكن تناول برتقالة أو شرب كوب من عصير الليمون لن يضرك.

قد ترغب أيضًا في تجنب المشروبات الباردة والحلويات المجمدة مثل العصائر والمشروبات الغازية مع أنواع معينة من العلاج الكيميائي، لأنها يمكن أن تسبب عدم الراحة إذا كنت تعاني من حساسية البرد المرتبطة بالعلاج الكيميائي . 

3. لا تبدأ بتناول أي أدوية أو مكملات غذائية جديدة

لا بأس من تناول المكملات الغذائية إذا وصفها لك طبيبك، في بعض الأحيان يحتاج مرضى السرطان إلى هذه الأدوية لتصحيح نقص الفيتامينات أو مساعدتهم على هضم طعامهم بشكل صحيح. لكن لا تبدأ بأخذ أي شيء جديد دون التحدث إلى الطبيب الخاص بك أولاً.

4. تجنب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية

من الضرورى ارتداء ملابس واقية وواقية من الشمس بمعامل حماية SPF 30 عندما تكون بالخارج أثناء النهار، وتجنب أوقات ذروة التعرض، عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، وهذا ينطبق بشكل خاص على بعض مرضى السرطان.







مسلسلات رمضان 2024

شاهد مسلسل بدون سابق انذار رمضان 2024

مسلسل بدون سابق انذار رمضان 2024

شركة إنتاج بدون سابق انذار 2024

مباشر مسلسل بدون سابق انذار 2024

فريق عمل مسلسل بدون سابق انذار 2024

مسلسلات رمضان شاهد 2024

مسلسلات شركة المتحدة 2024

بطل مسلسل بدون سابق انذار رمضان 2024

القناة الناقلة لمسلسل بدون سابق انذار

مسلسل بدون سابق انذار يوتيوب

رمضان 2024

شاهد مسلسلات رمضان 2024

مشاهدة مسلسلات رمضان 2024

قنوات مسلسلات رمضان 2024

الخريطة الكاملة لموسم دراما رمضان 2024

موسم دراما رمضان 2024 على قنوات المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق انذار

بدون سابق انذار

بدون سابق إنذار

Watch iT

واتش ات

منصة Watch it




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة