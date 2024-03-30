اليوم السابع
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ميرفت أمين تتعرض لفقدان الوعى فى مليحة.. إسعافات أولية للإغماء

السبت، 30 مارس 2024 10:00 ص
ميرفت أمين تتعرض لفقدان الوعى فى مليحة.. إسعافات أولية للإغماء مليحة
كتبت فاطمة ياسر

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تحتفل أسرة أدهم (دياب) بعيد ميلاد شقيقه على (أمير المصرى)، في حضور أسرة خاله، خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل مليحة، وخلال مشاهدتهم للتليفزيون، يشاهدون خبر استشهاد 5 من رجال الجيش المصري عند معبر السلوم، أثناء تصديهم لهجمات عناصر إرهابية، مما يصيب العائلة بالصدمة لأنه مكان عمل أدهم، وخلال استماع والدته (ميرفت أمين) لهذا الخبر يغمى عليها، لتنتهى أحداث الحلقة على ذلك.

وفى هذا الإطار يوضح اليوم السابع لقرائه الإسعافات الأولية لإنقاذ شخص عند إصابته بالإغماء، وذلك وفقا لتصريح خاص لليوم السابع من  الدكتور عيسي سليمان استشاري الباطنة في كلية طب قنا.

أكد استشاري الباطنة أن الإغماء يعني فقدان الوعي المفاجئ والمؤقت، وهذا يحدث بسبب نقص الأكسجين عن المخ، وهذا الأمر له العديد من الأسباب كالشعور بالخوف، أو التعرض لصدمة، ألم شديد في الجسم، التعرض لانخفاض ضغط الدم أو السكر،  أو التعرض لفرط التنفس، والجفاف، كما أن التعرض للوقوف بسرعة فور الاستيقاظ يعرضك أيضا للإغماء.

كما أضاف استشاري الباطنة، أن التعرض للإجهاد الشديد، وأيضا السعال الشديد، وعدم الاهتمام بالتغذية الصحية، تعد  من أهم الحيل المسببة للإغماء.

وعن الإسعافات الأولية عند مشاهدة شخص أصيب بالإغماء، أشار استشاري الباطنة إلي أن يجب القيام بهذه النصائح، ومنها:
- المريض يعود إلى وعيه عندما يعود تدفق الدم الطبيعي إلى الدماغ.
-يجب إجبار المريض على الاستلقاء لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع رفع قدميه.
-إذا كان تنفس المريض طبيعيًا، فيجب رفع ساقيه فوق مستوى صدره حيث يساعد ذلك في إمداد الدماغ بالمزيد من الدم ويساعد المريض على العودة إلى طبيعته.







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