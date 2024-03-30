مياه الشرب بسوهاج تجرى اختبارات المسابقة الدينية لـ119 من العاملين وأبنائهم

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأبنائهم وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه أشرف على المسابقة الامام هشام هارون مدير التخطيط بالمنطقة الازهرية بسوهاج وشارك في المسابقة عدد 119 مشاركا منهم 15 مشاركا من العاملين في حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران وعدد 104 مشاركين من أبناء العاملين فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ ثلاث أرباع القرآن ونصف القرآن وربع القرآن وخمسة أجزاء وثلاثة أجزاء على أن يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الشركة بحفظة القرآن الكريم.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن المسابقات تأتى تشجيعا للعاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم، هذا بالإضافة إلى إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتزود بآدابه ولتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ولتحقيق الفهم الصحيح للدين لمواجهات تحديات اليوم والمستقبل.