مفتش البنتاجون يكشف النقاب عن إنفاق زائد على مساعدة أوكرانيا فى 2022

وكالات

كشف المفتش العام للبنتاجون روبرت ستورتش أن حجم إنفاق القوات البحرية الأمريكية على مساعدة أوكرانيا تجاوز الحجم المحدد لها في عام 2022 المالي. وأشار المفتش العام في بيان له، الجمعة، إلى أن الإنفاق الزائد بلغ 398 مليونا و900 ألف دولار.

وأوصى مفتش البنتاجون القوات البحرية الأمريكية باتخاذ إجراءات للرقابة المالية من أجل تجنب تكرار ذلك في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا العام كانت هناك موارد لتغطية الإنفاق الزائد، لكن هذه الإمكانية قد لا تكون متوفرة في المستقبل. ووجه مكتب المفتش العام توصياته إلى البحرية الأمريكية بشأن إزالة آثار الإنفاق الزائد.

يذكر أن روبرت ستورتش كان يعمل على تقرير حول الرقابة على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في يناير الماضي أن التقرير لم يكشف عن أي دليل على سوء استخدام الموارد المخصصة لأوكرانيا.