"مصر للطيران" توقع بروتوكول لتفعيل وتطوير طرق التوزيع لحجوزات الطيران

كتب أحمد مصطفى

وقعت مصـــــرللطــــيران لتفعيل وتطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية وذلك في ضوء توجه مصرللطيران نحو التوسع في تغطية الأسواق العالمية بأحدث طرق التوزيع للوصول لأسواق جديدة وزيادة كفاءة الحجز وتوسيع قاعدة العُملاء وذلك دعماً لحركة السياحة والسفر عبر المطارات المصرية.

يأتى ذلك استكمالاً لاسترتيجية التطوير المُستمرة التي تنتهجها مصرللطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع المتنوعة ومن ضمنها قنوات التوزيع الجديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System- ERS) حضر مراسم التوقيع من جانب مصر للطيران عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية و أمير طه مدير عام الإدارات العامة للشئون المالية و محمد الفولي مدير مشروع قنوات التوزيع الجديدة- NDC

ومن جانبه، صرح عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بأن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة هامة للاستفادة من EGYPTAIR NDC مشيراً إلى أنه يتطلع إلي تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتي ستعود بالفائدة علي الجانبين.

هذا ويُعزز برنامج NDC من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر(B2B) سواء شركات السياحة المُعتمدة (IATA) أو غير المُعتمدة (Non IATA)، حيث تتيح المنصة الخاصة بمصرللطيران تقديم جميع الخدمات ذات المُحتوى المتنوع مثل عرض صور وفيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها والخدمات الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الآن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs).



